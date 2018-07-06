Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Şırnak ve Mardin'den sorumlu "mülkiye abisi" A.Y. ile dönemin Güçlükonak Kaymakamı Ş.K. arasındaki ByLock yazışmalarında, başka bir davada tutuksuz yargılanan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'ye "terör örgütü PKK ve HDP ile yüz göz olma" talimatı verildiği tespit edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren A.Y, örgütün "Güneydoğu mülkiye yapılanması"nı deşifre etti.
Gözaltındaki sorgusunda Mardin ve Şırnak'taki kaymakam ve vali yardımcılarından sorumlu olduğunu itiraf eden eski öğretmen A.Y'nin ifadesi, Gaziantep'teki çeşitli mahkemelerde yargılanan eski kaymakamların dava dosyalarına eklenmek üzere gönderildi.
İfadesinde, FETÖ mensubu kaymakam ve vali yardımcılarıyla 15 günde bir sohbet toplantısı düzenlediğini, terör örgütü PKK'nın çukur eylemlerinin artmasıyla toplantılarının ayda bire indiğini anlatan A.Y, sorumlu olduğu mülki amirlerle iletişimi, kendisinin verdiği ByLock yüklü SIM kartsız tablet üzerinden yaptıklarını anlattı.
ByLock'tan 2 Şubat 2016'da gönderilen "Abi geçmiş olsun, yasaklar kalktı ama sıkıntılar devam ediyor galiba. Siz nasılsınız, durumlar nasıl." şeklindeki mesajla ilgili A.Y, içeriklerin Güneydoğu'da o dönemki sokağa çıkma yasağı ve şehit olan polis memurlarıyla ilgili yazışmalar olduğunu kaydetti.
A.Y, ByLock'tan 30 Ocak 2016 tarihli yazışmasının ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu dönemin Ömerli Kaymakamı E.K. ile arasında geçtiğini belirterek, "Tayin dönemi olması hasebiyle kaymakamlarla gidecekleri ya da istedikleri yerlerle ilgili istişare yapılırdı. Görev süreleri dolmuşsa terör bölgelerinden ayrılmaları tavsiye edilirdi." ifadelerini kullandı.
OPERASYON BİLGİSİNİ SIZDIRMIŞLAR
AA'nın aktardığına göre, A.Y, 3 Haziran 2015'te gönderilen, "Silopi'de 44, il merkezinde 50 civarında YDG-H'li gözaltına alınacak savcılıklar emriyle" mesajının ise "Şırnak'ta gerçekleşecek operasyonla ilgili bilgi notu olduğunu, bunun FETÖ'nün bölge sorumlusuna da gönderildiğine dikkati çekti.
Dönemin Güçlükonak Kaymakamı Ş.K'nin A.Y. ile yazışmasında da başka bir davada tutuksuz yargılanan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'ye, "terör örgütü PKK ve HDP ile yüz göz olma" talimatı verildiği saptandı.
Ş.K. ve A.Y. arasındaki yazışmalar şöyle:
"A.Y: Merhaba abi. Melih abi (bölge sorumlusu) sizi çarşamba günü şu tarif ettiği yerde bekleyecek.
442606: Abi esenruzgarla (Kadir Güntepe) birlikte gelme ihtimalimiz var. Bugün yarın misafirim olacak.
A.Y: Abi bu arada, istişare sonucu 'Kadir abiyle görüşüp bu örgütçülerle ve HDP'lilerle yüz göz olmaması, hedef olmaması konusunda uyaralım.' diye karar verildi. Ben konuyu açacağım, siz de desteklerseniz seviniriz.
A.Y: Biz hiçbir abimizin üç kuruşluk çakallara meze olmasını istemiyoruz. Bu milletin bu hizmetin emeklerini zayi etmemeliyiz."
ByLock'tan 13 Şubat 2016'da "DDK yazısı-Merkez ve taşrada dikkat edelim, yazı gelirse ihmal etmeyelim" konu başlığıyla gönderilen elektronik postada ise şu ifadeler yer aldı:
"Sayın abiler DDK'nin kamudaki paralel diye adlandırdıkları kişilerin üzerine gitmesi ile alakalı yapılan çalışma devam ediyor. DDK çalışma yapısı itibarıyla kurumlarla yazışıyor ve bilgi talep ediliyor. Bununla alakalı abilerden istirhamımız kurumlar arası yapılan yazışmalarda elimize geçen yazışmaları değerlendirmek üzere bize iletmenizi rica ediyoruz."
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