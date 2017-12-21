İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 45 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, örgüte yardım ve yataklık yapan kişiler olduğu ve eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.
İHA'nın haberine göre, birleşik terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde 7 ilçede operasyon düzenledi.
"YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI" OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Terör polisi tarafından çeşitli ilçelerde daha öncede tespit edilen 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda, terör örgütü DEAŞ adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu öne sürülen 45 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ'ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin ettikleri ileri sürüldü.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.
Adresinde bulunmayan bir kişi aranıyor.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılıları olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde bazı adreslerde özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Ekipler, 3'ü Suriye, 2'si de Irak uyruklu olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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