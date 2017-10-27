DHA'nın haberine göre; İzmir'in Bornova İlçesi'nde, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden içindeki 5 polisin bulunduğu otomobil beton bariyere çarptı. Kazada polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez hayatını kaybetti, 3 polis ağır yaralandı.

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