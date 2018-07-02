Bu yaz başında Serie A ekiplerinden Roma'dan Liverpool'a transfer olan ve kırmızı-beyazlıları sırtlayan Mohamed Salah, Liverpool ile uzun süreli bir sözleşme yeniledi. 52 maçta attığı 44 golle harika bir performans sergileyen Mısırlı yıldız, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da Mısır Milli Takımı'yla boy göstermiş ve 3 maçta 2 gol kaydetmişti.

Salah'ın imzası sonrasında Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesine açıklamalar yaptı. "Dünya çapında yeteneklerle çalışmak ve Anfield'ı evleri gibi görmelerini istiyoruz. Burada profesyonel hayallerini gerçeğe ulaştırmaları için çabalıyoruz. Burada en önemli nokta Mohamed'in kendini asla takımın ya da başkasından üstün görmemesi. O takım arkadaşlarına, kulübe saygı duyuyor ve geçen sezon böyle başarı sağladı. Birçok bireysel ödül kazandı ve bu onu özel yapan şeylerin sadece bir kısmı." ifadelerini kullandı.

REKORLAR KIRMIŞTI!

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah'ı yılın futbolcusu seçmişti. 25 yaşındaki oyuncusu Salah, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi. Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçmişti. Salah, Nisan 2018'de de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Salah Premier Lig'de 36 maçta 32 gol 10 asistlik performans sergilemiş ve Premier Lig'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.