İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aralık toplantısında Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) kaçak villalarının yıkılması gündeme getirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık ettiği toplantıda CHP'li Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ, Deniz Erzincan ve Nadir Ataman'ın imzasıyla Zarrab'a ait İstanbul Boğazı'ndaki yalı ve köşkü ile ilgili bir soru önergesi sunuldu.

Sağ, okuduğu önergede, Zarrab'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce gönderilen yazıda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiği" gerekçesiyle ABD'deki mahkemede tanık olarak dinlenen kişinin mal varlıklarına Türkiye'de el koyma kararı verildiğini hatırlattı.

Boğaz'da bulunan yalı ve yine Kandili'deki tarihi köşkün ne olacağını merak edildiğinin altını çizen Sağ, "Casus Reza Zarrab'ın kaçak yapılaşmaları, bilirkişi ve Boğaziçi İmar Müdürlükleri tarafından tespit edilen yalı ve köşk ile ilgili yıkım yapacak mısınız?" diye sordu.

Hüseyin Sağ'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekil Yardımcısı Faruk Aydın ise yalı ve köşk ile ilgili olarak yasal durumun devam ettiğini belirtti.

Aydın, "Söz konusu yıkım ile ilgili encümen kararı alındı. Yasal süreç devam ediyor. O gün de gelecek diye düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Meclis 2. Başkanı Gümüşdağ, Sağ ve arkadaşlarının soru önergesini oylayarak başkanlık makamına havale etti.

Reza Zarrab’ın Beykoz Kanlıca'da bulunan tarihi Mehmet Arif Bey Yalısı, 23 pafta 112 ada 4 ve 5 parsellerde, bilirkişi raporu ve Boğaziçi İma Müdürlüğü tarafından kaçak yapılaşma tespit edilmişti. Yine Zarrab'a ait, Üsküdar Kanlıca'da 958 ada 1 parselde bulunan tarihi köşkle ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından 2 bin 708 metrekare kaçak yapıların olduğu belgelenmişti.

reza zarrab

Reza Zarrabın yalısı