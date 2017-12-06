SON DAKİKA HABERİ! Trump'tan flaş Kudüs kararı!

Beyaz Saray kaynakları, ABD başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini açıklayacağını duyurdu.
AA'nın haberine göre ABD Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile önceki gün yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini ifade etmişti.
Görüşmede Abbas'ın, Trump'ı bu yönde atacağı bir adımın barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve evrensel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyardığı kaydedilmişti.
Trump ayrıca Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile de konuyu ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.
HER 6 AYDA BİR "ULUSAL GÜVENLİK" GEREKÇESİYLE ERTELENİYORDU
ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 22 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.
Seçim sürecinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump'ın bugün açıklamasında bu yönde kararını açıklayabileceği ifade ediliyor. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.
Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu, ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmamıştı.
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