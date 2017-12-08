Van'da 60 araçlık askeri konvoyda kaza! Çok sayıda asker yaralandı

Van'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitmekte olan 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlardan oluşan 60 araçlık konvoyda, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında gizli buzlanmadan dolayı kaza meydana geldi. Kazada 3 araç devrilirken, ilk belirlemelere göre 15 asker yaralandı.

İHA'nın geçtiği bilgiye göre; Ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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