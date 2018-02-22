Çorum'da, yurtta kalan lise 1'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.’nin arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan üç öğrenci serbest bırakıldı.

Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir lisenin yurdunda yatılı kalan G.K.Ç. (14), geçen Pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü. Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kayda aldı, ardından da görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan öğrenciler, dayak sonucu yaralanan G.K.Ç’nin basit tıbbi müdahale ile tedavi edilmesi nedeniyle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan üç öğrenci aynı şekilde ifade vererek " Şaka yapıyorduk. yanlış anlaşıldık. kötü bir niyetimiz yoktu. zaten hep şakalaşıyorduk" diyerek kendilerini savundu. Öte yandan Çorum Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada ise " İlimizdeki bir öğrenci yurdunda meydana gelen küçük yaştaki çocuğun " Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" şeklinde yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, yasal mevzuat çerçevesinde serbest bırakılmıştır" denildi.

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