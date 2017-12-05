Son Dakika haberleri Dolar fiyatları ne kadar? Dolar kaç lira oldu 5 Aralık 2017 gün sonu

Dolar, enflasyondaki son dakika haberlerinin ardından 3.95 direnç noktasını zorlamasına rağmen TCMB'nin faiz arttırımı haberleri, para politikası açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüş trendine girmişti.

Dün akşam saatlerin 3.90 eşiğinin altına gerileyen dolar, gün içerisinde 3.85 liranın dahi altına indi. Kapanışa doğru Türk lirası karşısındaki kayıplarını bir nebze toparlayan dolar 17:30 sularında 3.8681 liradan el değiştiriyor. Euro da gerileyerek 4.57 ila 4.58 lira arasından işlem görüyor.

Akşam 19 sularında ise dolar yeniden 3.85 altına indi ve 3.8487'den el değiştiriyor. Euro ise 4.55 altını zorluyor.

Düşüşte, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın serbest piyasa ekonomisine yaptığı vurgu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermaye hareketlerini sınırlamak gibi bir düşüncelerinin olmadığına dair açıklamaların yanı sıra ABD'de görülen Zarrab davasındaki gelişmelerden kaynaklı tedirginliklerin atlatılması TL üzerindeki baskıyı kırdı.

Uzmanlar, ABD'de görüşülen vergi tasarısına yönelik pozitif atmosferle doların küresel olarak değer kazandığının altını çizdi ve Türk Lirası'nda pozitif ayrışmanın faiz beklentisini yansıttığını söyledi.

REK TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan, Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) da Kasım ayında 84.73 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Girgin, son dönemde TL'deki hızlı değer kaybının rekor seviyedeki enflasyon gerçekleşmelerinin dahi üzerinde kalması ile REK'in 2003'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini söyleyerek "Uluslararası bir standart olan reel kur endeksinin düşük düzeylerde olmasının pozitif Türkiye algısının yükselmesi durumunda TL'nin güçlenmesinde tetikleyici faktör olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yıllık tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Kasım'da yüzde 12.98'e yükselerek 2003'te açıklanan yeni serinin tarihi zirvesine gelirken, TCMB'nin 14 Aralık'taki PPK toplantısında geç likidite faizinde artış yapması yönünde de beklentiler arttı.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın (TCMB) bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde gerçekleşen tutar 150 milyon dolar oldu. İhaleye 224 milyon dolar teklif gelirken, ortalama vadeli kur ise 3.8921 olarak gerçekleşti. İhalede en düşük kur 3.8886, en yüksek kur ise 3.8980 oldu.

TCMB reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla kısa süre önce döviz kuru riski korumasını sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine geçtiğimiz ay başlamıştı.

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