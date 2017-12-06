Son Dakika haberleri dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç lira 6 Aralık 2017

Dolar fiyatları, aralık ayına Zarrab davasının şoku ve ABD'den gelen son dakika haberleriyle 3.95 sınırını zorlayarak girdikten sonra Merkez Bankası'nın enflasyon oranına tepki olarak faiz arttırımı sinyali vermesiyle gevşemeye başlamıştı.

Dolar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermaye hareketlerini sınırlandırmayacaklarını açıklamasıyla TL gelişmekte olan para birimleri arasında olumlu ayrışarak iyi performansını sürdürmüştü.

Dolar dün önce 3.90 altına, sonra da gün içerisinde 3.85 altına gerilemiş ve euro da sert düşerek 4.55 altını zorlamaya başlamıştı.

Dolar 6 Aralık sabahında piyasalarda 3-84 ila 3.85 lira arasında el değiştirirken, euro ise 18 sularında 4.56 ile başladığı günde 4.55 TL'nin de altına indi.

Gün boyu sakin hareket eden dolar kuru ise saat 17.55'te 3.8465 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı toplantıda analistler GLP faizinde 100 baz puanlık artış öngörürken, piyasaların fiyatlaması da buna yönelik gerçekleşiyor.

Öte yandan piyasalarda Kudüs ile ilgili gelişmelerin İsrail-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere bölgede neden olabileceği pek çok risk yakından takip ediliyor.

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