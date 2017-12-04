Son Dakika haberleri dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar? 4 Aralık pazartesi dolar kuru

Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yurtdışında yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybetmiş ve içeride 3.9105 TL'ye kadar düşmüştü. Hafta kapanışı ise 3.9135 liradan gerçekleşmişti.

ABD'deki davada Zarrab'ın açıklamalarının yakından izlenmeye takip edildiği piyasalarda ayrıca bugün açıklanacak enflasyon verileri de piyasanın radarında bulunuyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Kasım ayında yüzde 1.2 artış bekleniyor.

Bankacılar, başta ABD'deki dava süreci olmak üzere diplomatik ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini söylüyorlar.

Dolar/TL saat 07.10 itibariyle 3.9264 TL'den işlem görürken, euro ise 4.6620 TL oldu.

Öte yandan euro/dolar paritesi yüzde 0.23 kayıpla 1.1869 seviyesinden işlem görüyor.