Son dakika haberleri Ekim ayı dış ticaret verileri. Dış ticaret açığı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim ayında yüzde 75,2 iken, 2017 Ekim ayında yüzde 65,6'ya düştü.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,7 arttı, ithalat yüzde 6,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,9, ithalat yüzde 19,2 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 11.4 ARTTI



Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ekim ayında yüzde 48,4 iken, 2017 Ekim ayında yüzde49,5 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde11,4 artarak 6 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ekim ayında 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 890 milyon dolar ile İngiltere, 771 milyon dolar ile ABD ve 746 milyon dolar ile İtalya takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ekim ayında 2 milyar 113 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 33 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 79 milyon dolar ile İtalya izledi.

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