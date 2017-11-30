Son dakika haberi: Yemeksepeti neden açılmıyor? Yemeksepeti çöktü mü?

Alan adını yenilemeyi unuttuğu düşünülen YemekSepeti.com'a bazı servis sağlayıcılardan ulaşılmaya çalışıldığında aşağıdaki hata ekrana geliyordu. Akıllara alan adının güncellenmediğini getiren bu hata sonrasında kontrol ettiğimizde, alan adının 2021'e kadar uzatıldığını gördük. Ancak ne zaman uzatıldığı konusunda bir bilgi yok.

Alan adı yenilenmesi durumunda yönlendirmeyi sağlayan DNS sunucularının güncellenmesi 72 saate kadar sürebiliyor. Genellikle birkaç saatte düzelen bu sunucular güncellendiğinde, tüm internet sağlayıcılardan siteye erişimin mümkün olması bekleniyor. Bu durum, farklı servis sağlayıcılardan erişilememesini açıklıyor.

Alan adının kayıt tarihi 2021'e kadar geçerli gözüküyor.

KART BİLGİLERİ ÇALINDI MI KORKUSU

Fakat, bir başka ihtimal de, YemekSepeti'nin hack'lenmiş olması. Sitenin alan adı kayıtlarının tutulduğu servise erişim sağlayan hacker'lar başka bir adrese yönlendirmek ve kullanıcıların verilerini, kredi kartı bilgilerini çalmak için için alan adı sunucularını değiştirmiş olabilir. YemekSepeti de durumu fark ettiyse, sunucuları geri yönlendirmiş olabilir. Bu durumda, bazı servis sağlayıcılardan hizmete erişilememesi mümkün.



iOS mobil uygulamasında karşımıza gelen hata mesajı

Şirket henüz bir açıklama yapmadı. Bir açıklama yaptığında sizlerle paylaşacağız.

Bundan iki yıl önce uluslararası online yemek dağıtım ağı Delivery Hero, internet yemek dağıtım şirketi Yemeksepeti'ni 589 milyon dolara satın almıştı. Dünyada 29 ülkede 1.500 çalışanı ile 100 bin dolayında restoran ile çalışan Delivey Hero'nun yüzde 39 hissesi ise daha önce Türkiye'de çeşitli girişimlerde bulunan ama ülkeden çıkma kararı alan Alman iş geliştirme şirketi Rocket Internet'in elinde bulunuyor.

iOS ile web tarayıcıdan da siteye erişilemiyor





Yemeksepeti açılmayınca tweetler patladı!

































Yemeksepeti açılmayınca tweetler patladı!

yemeksepeti

yemeksepeti neden açılmıyor

yemeksepeti çöktü mü?

son dakika