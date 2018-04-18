Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin seçim çağrısına olumlu yanıt verdi. Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Gözler seçim ile ilgili partililerin yapacağı açıklamalara çevrildi. Tüm haber kanalları partililerle program yaparak görüşlerini alma yarışına girdi. Habertürk TV, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı konuk etti. Turan seçimi değerlendirdi. Turan görüşlerini aktarması sonrası programdan ayrılmak üzereyken, programa CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuk oldu. Altay ile Turan selamlaştıkları sırada, Altay, "Hayırlı olsun, gidişiniz güle güle olsun" diyince, Turan, "Bu programı not edin. Seçimden sonrada bu programı yapalım. Kim gidecek, kim kalacak herkes görsün. AK Parti, ittifakla en az yüzde 60 alacaktır" diye yanıt verdi.

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