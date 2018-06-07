TÜRKİYE ile ABD dışişleri bakanları arasında imzalanan, Münbiç’ten terör örgütü PKK’lıların çıkarılmasına ilişkin yol haritası mutabakatının perde arkasında yaşananları, uzlaşı metninden çıkarılan ifadeyi ve tarihi diyalogları HABERTÜRK açıklıyor.
YPG/PKK’lıların Münbiç’ten çekilme takvimi şöyle:
- 0-10 gün ön hazırlık süreci
- 11-30 gün hazırlıkların tamamlanması
- 31-90 gün çekilmenin başlaması.
Bu takvime göre oluşturulan koridor mimarisiyle YPG’liler, 5 Temmuz’dan itibaren silahlarını teslim ederek Münbiç’ten çekilmeye başlayacak. 90 gün içinde çekilme tamamlanacak. ABD daha önce Türkiye’ye 6 aylık bir takvim önermişti ancak Türkiye buna itiraz etti, daha kısa sürede bu meselenin çözülmesi gerektiğini ısrarla savundu ve süre 3 aya düşürüldü.
Çekilme başladıktan sonra Türkiye’nin görevlendireceği güvenlik güçleri ile ABD’nin Münbiç’teki kuvvetleri tedbir alacak. 90’ıncı günde ise boşaltılan bölgede kimlerin görev yapacağı belirlenecek. İki ülkeden kaç kişinin görev yapacağı, görev yeri tespitleri, üslenme bölgeleri, İdlib’deki gibi gözlem noktaları oluşturulup oluşturulmayacağına 2 ülkenin askeri ve istihbarat birimlerinden oluşan teknik komite karar verecek.
ABD’lilerin, yol haritasını sulandırabilecek bir önerisi de oldu. Kongre onayını çağrıştıran, “Tarafların iç hukukuna, kurumlarına ve uluslararası hukuka uygun adımlar atılır” ifadesi, Türkiye’nin ısrarlı girişimleri sonucunda anlaşma metninden çıkarıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’a gitmeden 1 gün önce, 3 Haziran’da bunu muhataplarına iletti. ABD, kendi içinde istişare ettikten sonra ifadeyi çıkarmayı kabul etti.
FIRAT’IN DOĞUSU
YPG/PKK’lıların Münbiç’ten çıkarılmasıyla birlikte ABD’nin terör örgütüne bundan sonraki yaklaşımında, işbirliğine devam edip etmemesinde kilit nokta, Fırat’ın doğusundaki faaliyetler. Bu arındırma stratejisi Fırat’ın doğusunda da uygulanmaya başlanırsa ABD samimiyet testinden geçmiş olacak.
ABD’nin “Bu yol haritasını uygulamıyorum” deme ihtimali düşük de olsa, Ankara geçmiş deneyimlerinden esinlenerek mutabakata ihtiyatlı yaklaşıyor. ABD, bu adımı Türkiye’yi tamamen kaybetme riski ve sahada 2 NATO müttefiki ülkenin askerlerinin çatışma ihtimalinin yükselmesine karşı attı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington dönüşü Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’le görüşmüştü.
- SÜREKLİ ‘S-400’ DİYORLAR
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Çavuşoğlu arasında S-400 diyaloğu da yaşandı. Pompeo, Rahip Brunson ve S-400’ü hatırlatınca, Çavuşoğlu “Anlaşmanın iptali olmaz. ‘Yenilerini almayın’ diyorsanız, ne yapacağımızı konuşalım. Acil ihtiyacımız olan savunma sistemleri var. Bunlar verilmedi. Müttefiklerimiz Patriot’ları çekti. Hava sahamızı korumak zorundayız. İran’la ittifak halindeyiz ama bize füze atılsa kim koruyacak?” dedi. Pompeo, gerekçeleri kabul ettiğini belirtti.
- ABD’DEN ‘BİRLİKTE ÇALIŞALIM’ ÖNERİSİ
Türkiye, S-400’lerin NATO müttefiklerine ve uçaklarına yönelik tehdit oluşturmayacağını göstermek için ABD ile birlikte çalışma iradesini ortaya koydu. ABD’lilere şu örnek verildi: “Bu sistemleri acele isteseydik, Rusya 9 ayda teslim edecekti. O zaman yazılımı Ruslar kuracak ve sistemi Ruslar işletecekti. Biz, 19 ayda teslim edilmesini ve kontrolün tamamen bizde olmasını istedik. Bu kadar hassasız.”
- ‘OY ARTIRACAKSA YAPTIRIM YAPALIM’
Bakan Çavuşoğlu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davası, FETÖ iadeleri, ABD’nin YPG ile ilişkisi gibi olayların Türkiye’de Amerikan karşıtlığına yol açtığını belirterek, “Bu hareketleriniz bizim oyumuzu artırıyor ama sizinle ilişkilerimizi bozar” diye espri yaptı. Bunun üzerine Pompeo, “Oyunuzu artıracaksa hemen gerekeni yapalım” diye esprili yanıt verdi. Pompeo, yine şakayla yaptırım imâsında bulundu.
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