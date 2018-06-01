Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD'la birlikte "Kararlılık Operasyonu" kapsamında, Ramazan ayı dolayısıyla Kuzey Irak'ta yaşayan halka yardım kolisi dağıttı. Mehmetçiğin ve AFAD'ın yaptığı erzak yardımını Habertürk TV anbean takip etti.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na bağlı komando birlikleri ile AFAD ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla Kuzey Irak'ta yaşayanlara gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan iki koli erzak dağıttı.

Toplamda 200 koli erzak malzemesi dağıtan Mehmetçik ve AFAD, bir taraftan yardım malzemeleri dağıtıyor, bir taraftan halkla sohbet ediyor.

23 KM İÇERİDE, KANDİL'E 40 KM

11 Mart'ta başlayan Kararlılık Operasyonu kapsamında Mehmetçik 140 teröristi etkisiz hale getirmişti. Bu operasyon aynı zamanda 1996 yılından sonra yapılan ilk sınırötesi operasyon oldu.

Mehmetçik, Türkiye sınırından 23 km. Kuzey Irak'a girerken, PKK'lı teröristlerin bulunduğu Kandil'e ise 40 km. mesafe kaldı. Başlatılan operasyonlar birlikte teröristlerin yurda giriş güzergahları da kapatılmış oldu.

Hakurk, Havaşin ve Basyan'da üs bölgeleri oluşturan TSK birlikleri, aynı zamanda bu üsler arasında ve üslerin Türkiye ile bağlantısı için yol çalışmaları da yapıyor. Yol çalışmaları kendi imkanlarıyla yapan Mehmetçik, bugüne kadar toplam 37 km yol açtı.

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