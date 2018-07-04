Hadımköy'de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İBB'den yapılan açıklamada, "Hadımköy'deki fabrika yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Hadımköy'de iki katlı ve 5 bin metrekare alandaki tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye daire başkanı yaptığı açıklamada, fabrikanın 63 çalışanının olduğunu, can kaybı ve mahsur kalan olmadığını söyledi.

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İstanbul'un çevre ilçelerinden gelen 28 itfaiye aracı ve havadan yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Dumandan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülüyor.