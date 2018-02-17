Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak Afjet Afyonspor ile Menemen Belediyespor maçının hakemi Abdullah Yılmaz'ın, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun tehdit ettiği iddiasıyla hakemliği bıraktığı dün açıklanmıştı. TFF'den yapılan açıklamada Abdullah Yılmaz'ın, futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Haberlerde 2016-17 sezonu play-off'unda Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz'a Menemen, cephesinden büyük eleştiri geldiği kaydedildi. Haberde Abdullah Yılmaz imzasıyla yazılan bir dilekçede "Bu yapmış ıolduğu tehditkar konuşmaları, MHK Başkanı'nın müsabakaya 48 saatten az kaldığı sürede söylemesi nedeniyle 22 yıldır adaletle icra etmiş olduğum hakemlik kariyerimi noktalıyorum." ifadeleri yer almıştı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, bugün bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanlamış ve haberlere tepki göstermişti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hukuk Müşavirliği'nce 17.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ'ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."