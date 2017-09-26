Hakkari'de deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan veriye göre, saat 09:57'de merkezi Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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