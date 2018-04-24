Haliç Köprüsü girişinde sol şeritte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Etkili yoğunluk D-100 Merter mevkiine kadar uzadı.

İSTANBUL YOL DURUMU

YOLCULARI E-5'TE İNDİRDİLER



İstanbul'da sabah özel araç ve servislerle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, E-5 Otoyolunun çeşitli noktalarında meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle yollarda kaldı.



Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü başta olmak E-5'in birçok farklı noktasında maddi hasarlı kazalar yaşandı. Kazalar nedeniyle E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçları ile işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde bazı özel halk otobüslerinin yan yolda trafiğe girmemek için yolcularını E-5'in ortasında indirdiği görüldü.



Öte yandan, trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

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