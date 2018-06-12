İstanbul’da son dönemde raylı sistemde artış olsa da toplu taşımada halen lastik tekerli ulaşım araçlarının payı büyük. İETT’nin verilerine göre günde 10 milyondan fazla yolcu, otobüsleri kullanıyor. Yani günlük ulaşımın yüzde yüzde 78’ini otobüsler karşılıyor. Yoğun trafiğin yaşandığı İstanbul’da bu durum beraberinde olumsuzlukları da getiriyor. Kontrolden çıkan, freni tutmayan, sistemi kitlenen otobüsler kimi zaman duraklara daldı, kimi zaman ise hızını alamayarak araçları biçti.

ÜSKÜDAR’DA DURAĞA DALDI: 3 ÖLÜ

Gazete Habertürk'ün haberine göre 2018 yılının ilk 4 ayında meydana gelen 15 otobüs kazasında 40 kişi yaralanırken, 8 kişi de hayatını kaybetti. Ocak ayında meydana kazada kazada 1 kişi ölürken, 1 Şubat’ta Üsküdar’da durağa girip 3 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından otobüslerin karıştığı kazalarda 4 kişi daha canından oldu. 23 Nisan’da da Sarıyer’de halk otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki 4 otomobile çarptı. Resmi tatil nedeniyle trafiğin yoğun olmaması, olası bir facianın önüne geçerken, otobüsteki bir vatandaş hafif yaralandı, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

İşte o kazalardan biri de dün Şişli’de meydana geldi. Halaskargazi Caddesi Harbiye istikametinde, arka arkaya seyir halindeki 3 halk otobüsü, Osmanbey Metro Durağı Pangaltı çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Osmanbey’den Taksim yönüne trafik akışında aksama yaşandı.

Üç otobüsün karıştığı zincirleme kazada ortadaki otobüsün sürücüsü ve bir yolcu, arkadan çarpan otobüs şoförünün daha önce yolda araç hareket halindeyken uyuduğunu gördüklerini iddia etti. Ortadaki otobüsün sürücüsü Saffet Çelik, “Hürriyet Tepesi’nde bir yolcum beni ‘Arkamızdaki otobüsün şoförü uyuyor’ diye uyardı. Ben de orada camı açtım ve bu şoförü uyardım. Buraya geldiğimizde bize arkadan vurdu. Önümdeki araç yürümemiş olsaydı şu anda buradan benim cesedim kalkardı” diye konuştu. Kaza sonrası soruşturma başlatan polis, 3 otobüsün sürücüsüne de alkol testi yaptı. Şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar da özellikle halk otobüslerinin can güvenliklerini tehdit ettiğini dile getirdiler.

15 KAZADA 8 ÖLÜ, 40 YARALI

İşte son 5 aydaki otobüs kazalarından örnekler... Çoğu halk otobüslerinin neden olduğu olaylar...

- 15 Ocak: Ortaköy’de yayaya çarptı, 1 ölü.

- 21 Ocak: Ataşehir’de arabaya çarptı, 6 yaralı.

- 1 Şubat: Üsküdar’da durağa girdi, 3 ölü.

- 15 Şubat: Bostancı’da araçla çarpıştı, 2 yaralı.

- 25 Şubat: Beşiktaş’ta araca çarptı, 1 yaralı.

- 4 Mart: Üsküdar’da otomobille çarpıştı, 2 yaralı.

- 7 Mart: Küçükçekmece’de TIR’la çarpıştı, 15 yaralı.

- 8 Mart: Sancaktepe’de zincirleme kazaya karıştı, 1 yaralı.

- 16 Mart: Esenyurt’ta araca çarptı, ölü ya da yaralı yok.

- 21 Mart: Hacıosman’da taksi ile çarpıştı, 1 yaralı.

- 24 Mart: Küçükçekmece’de TIR ile çarpıştı, 2 yaralı.

- 3 Nisan: Kadıköy’de otomobille çarpıştı, 2 yaralı.

- 15 Nisan: Kartal’da otomobille çarpıştı, 4 ölü, 1 yaralı.

- 16 Nisan: Başakşehir’de kamyonla çarpıştı, 6 yaralı.

- 23 Nisan: Sarıyer’de 4 araca çarptı, 1 yaralı.

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