Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarını yenileme çalışmalarında yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı.

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013’te yapılan son seferin ardından kapatılmıştı.

Eş zamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. İstanbul’daki banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi ve yüksek hızlı trenler için bir hat daha yapılması çalışmaları yıl sonunda bitirilecek.

Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Kadıköy Kızıltoprak İstasyonu’na kadar gelindi. Haydarpaşa’ya sadece 2 istasyon kaldı.

3 VAGON RAYA İNDİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre; İstanbul toplu ulaşımında önemli bir yere sahip Halkalı-Gebze banliyö hattında trenlerinin kullanacağı 2 hattın yanı sıra hatta hızlı trenlerin de kullanacağı 1 hat daha eklendi. Hattın Avrupa yakasındaki Halkalı-Kazlıçeşme arasında 3 vagondan oluşan test treni de raylara indirildi. Tren Halkalı-Zeytinburnu arasında deneme seferlerine başladı. Halkalı-Zeytinburnu arasındaki tüm raylar serildi. Zeytinburnu-Halkalı arasında ise sadece Kanarya İstasyonu’nun raylarının serilme işlemi devam ediyor. Halkalı-Zeytinburnu arasında ilk deneme seferinin önümüzdeki hafta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla bu hafta yapılması planlanıyor.

1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Gebze-Haydarpaşa arasındaki Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan banliyö hattında rayların döşenmesi sürüyor. Hattın tamamında ağustos ayı içinde inşaatının bitirilip 1.5-2 aylık periyotta da sinyal sistemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Test işlemleri sonrasında da hat hizmete açılacak. 45 kilometrelik banliyö ve tren hatları tamamlandığında ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada, Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakikada, Söğütlüçeşme’den Yenikapı’ya da 12 dakikada gidilecek. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

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