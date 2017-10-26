Hamaney'den İbadi'ye uyarı: ABD'ye güvenme!

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Irak Başbakanı İbadi'nin ABD'ye güvenmemesi gerektiğini, teröristlere karşı birlik olmanın başarılı olmanın anahtarı olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, resmi ziyaret için gittiği İran'da İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya gelmişti.