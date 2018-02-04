Haramidere Metrobüs durağında kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı.

Kazada, arkadaki metrobüsün sürücüsü ile bazı yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Metrobüsün duramayarak başka bir metrobüse arkadan çarptığı kaza durak kamerası tarafnıdan saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, bir metrobüs yolcu alıp duraktan ayrıldığı, başka bir metrobüsün ise durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptığı görülüyor.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası metrobüs trafiği tek yönden sağlandı. Kaza yapan metrobüsün olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması sonrasında metrobüs seferleri normale döndü.

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