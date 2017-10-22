Haseki Hastanesi'nin tıbbi atık alanında yangın!

Haseki Hastanesi'nin tıbbi atık çöplüğünde yangın çıktı. Hastanenin acil servis binasının arka kısmından dumanların yükseldiği görülürken çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümeden kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR HASTA TAHLİYESİ YOK

İstanbul Valiliği'nden aldığımız bilgiye göre, "Haseki’de meydana gelen yangında herhangi bir hasta tahliyesi olmadığı, sözkonusu yangın hastane içerisinde olmayıp, hastahane morgunun bulunduğu yerin dış kısmında tıbbi atıkların toplandığı yerde çıkmış olup, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğü" belirtildi.





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