Hastaneden açıklama: Baykal'ın yaşamsal bulguları iyi, anormallik yok

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş yaptığı açıklamada, "Baykal'ın yaşamsal bulguları iyi, anormallik yok. Söyleneni anlıyor. El ve kol hareketleri yapıyor" dedi.

TEDAVİSİNDE 15. GÜN

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinde bugün 15. güne girildi. 16 Ekim'de sabah erken saatlerde hastaneye kaldırılan Baykal'ın beyine giden damarlarından birinin tıkalı olduğu belirlenmiş ve ödem ve kanamaya bağlı artan basıncın düşürülmesi için 3 kez operasyon geçirmişti.

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