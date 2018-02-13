DHA'dan son dakika gelen bilgiye göre; Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde askeri araçla minibüs çarpıştı.

AA'nın haberine göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı.

Kazada Anşen ile yolculardan Osman Anşen ve Emin İdem olay yerinde, Selvi Balakan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazazedelerin yakınları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü.

Yaralılar Saadet Tuba Kesmeci, İlknur Ulaş, Hüseyin Anşen, Hasan Çağlar, Hacer Durmaz, Fidan Özkan, Hacer Durmaz, Selda Anşen, Kübra Nur Ariz ve Meryem Çağlar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle büyük hasar oluşan minibüs, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Minibüsün çarptığı askeri tırın üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) olduğu görüldü.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da olay yerindeki incelemelerin ardından hastanelere giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

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