SON DAKİKA - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş pazar yerine roket atıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Mustafa Kemal Mahallesi pazar yerinin yakınlarındaki boş alana düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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