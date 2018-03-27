Hatay Valisi Erdal Ata, Amanoslar'da çıkan çatışmada yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.



İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar’da 11, Tunceli’de 7, Mardin Dargeçit’te 3, Batman Sason’da 2, olmak üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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