Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'la ilgili yaptığı açıklamada "Bir sonuca ulaşamadık. Arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı" dedi.
BEYAZ OTOMOBİL İDDİASI
Cumhuriyet savcılığınca Ufuk'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma genişletilirken, köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini öne sürdü. İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk'un kucağa alınarak, götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.
DHA'nın haberine göre, Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Küçük çocuk, Amanos Dağları eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken, ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı. Görgü tanıklarının bilgisine başvurularak, araştırmaya yön verilirken, babanın da kaynağa gitmiş olabileceği, görgü tanıklarının ifadesine göre güçlü ihtimal olarak değerlendirildi.
ÇOK SAYIDA ARAMA EKİBİ KURULDU
Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone da kullanarak, arama- kurtarma çalışması yaptı. Destek için Hassa dışından da 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekat timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama- kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD ekibi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 kişi, yöre sakinlerinin de desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, özel eğitimli 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.
EKİPLER KÖYE YOĞUNLAŞTI
Kayıp Ufuk'u bulmak için kurulan ekipler, eve yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kaynak çevresinde yaptığı aramalarda ize rastlamadı. Bunun üzerine kaynaktan Amanons Dağları zirvesine doğru çıkan ekipler, aramalarını gece- gündüz sürdürse de sonuç alamadı. Köy çevresine dönen ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede sürdürdü. Evde toplanan Ufuk'un yakınları ise Tatar ailesini teskin etmeye çalıştı. Aile fertleri ve yakınları, Ufuk'tan gelecek iyi haberi beklediklerini söyledi.
'BEYAZ OTOMOBİL' İDDİASI
Cumhuriyet savcılığınca Ufuk'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma genişletilirken, bazı köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini söyledi. İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk'un kucağa alınarak, götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Ufuk'un köy çevresinde olma olasılığı üzerine arama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, olay günü köyde görüldüğü iddia edilen beyaz otomobille ilgili de araştırma başlatıldı. Otomobille köye giriş- çıkış yapılabilecek yollara ve kullanılabilecek güzergahlara yönelik inceleme yapıldı.
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