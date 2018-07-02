2018 yılı Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,21 azalarak, 12 milyar 970 milyon dolar oldu. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 6,33 artarak 82 milyar 280 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında artış ile 161 milyar 898 milyon dolar oldu.

İthalat ise yüzde 3,62 azalarak, 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70,2’ye yükseldi.

2018 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 132 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 240 milyon dolar) ve “Demir ve Çelik” (880 milyon dolar) ihracatı takip etti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en çok ihracat 13 milyar 751 milyon dolar ile “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslından gerçekleştirildi.

2018 yılı Haziran ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 475 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 203 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 595 milyon dolar) ithalatı takip etti.

2018 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 313 milyon dolar), İngiltere (891 milyon dolar) ve İtalya (817 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Çin (1 milyar 837 milyon dolar), Rusya (1 milyar 829 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 793 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (8 milyar 151 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (3 milyar 670 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (969 milyon dolar) izlemektedir.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (12 milyar 586 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (3 milyar 94 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (1 milyar 968 milyon dolar) izlemektedir.

2018 yılı Haziran ayı itibariyle aktif firma sayısı bir önceki aya göre 5.633 adet artarak 1.862.542 oldu. Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 44.456, bildirim sayısı ise 12.277.641’dir. Kadın esnaf sayımız 277.939 iken, erkek esnaf sayımız 1.452.816

oldu. 2018 yılı Haziran ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2,07 artarak 12.121’e ulaştı.

Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1.715.968 oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayı itibariyle, 451.783 esnaf ve sanatkârımız yüzde 50 faiz indirimli kredi kullanırken, 21.460 esnaf ve sanatkârımız ise yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) krediden yararlandı.