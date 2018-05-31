HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, vergi adaletinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Bir ülkede vergi adaleti yoksa o ülkede hiçbir alanda adaleti tesis edemezsiniz." dedi.
Sezai Temelli, Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve İstanbul milletvekili adayı Erol Katırcıoğlu'nun katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin 24 Haziran seçimi için hazırlanan ekonomi bildirgesini açıkladı.
İşte HDP'nin Ekonomi Beyannamesi'nin tam metni
Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı programıyla HDP'nin programı arasında bütünlüklü program oluşturduklarına değinen Temelli, Türkiye'de demokrasi yolunu açmanın, iktisadi adaletsizliğin ve yaşanan adaletsizliğin ortadan kalkması için güçlü bir adım olacağını savundu.
Önce 2 yıllık geçiş programıyla hızla iyileştirme ve 5 yıla yayılan iktisadi düzenleme planı hazırladıklarını anlatan Temelli, hedeflerini "Hakça Dağıtım Programı", "Sosyal Haklar Programı" ve "Borçsuz Yaşam Programı"yla hayata geçireceklerini dile getirdi.
Temelli, "Hakça Dağıtım Programı" kapsamında asgari ücretin vergiden muaf net 3 bin lira olacağını, tüm kamu çalışanlarına bin lira zam verileceğini, tarım desteklerinin yüzde 100 artırılacağını, en düşük emekli gelirinin 3 bin lira yapılacağını, "Sosyal Haklar Programı" kapsamında gençlere her ay 500 lira yüklenen "Genç Kart" verileceğini, tüm vatandaşlara nitelikli ve ücretsiz temel kamu hizmetlerinin sunulmasının sağlanacağını, her mahalleye 1 kreş açılacağını, sığınma evlerindeki kadınlara bin lira ödeneceğini, yüzde 40 ve üzeri engellilere bin lira maaş bağlanacağını ve "Borçsuz Yaşam Programı" kapsamında tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının faizlerinin silinerek, uzun vadeli yapılandırılacağını söyledi.
Temelli, vaatlerin yapılabilirliğini ortaya koyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Vergi adaleti bizim önceliğimiz. Bir ülkede vergi adaleti yoksa o ülkede hiçbir alanda adaleti tesis edemezsiniz. Toplumu bir arada tutan vatandaşlık ilişkisiyse, vatandaşın aidiyetini vergi bağı sağlar. Kamu hizmetlerinin finansmanında borçlanma değil, vergileme esas olacak. Vergilemeyi esas alarak programımızı hazırladık. Çok kazanandan çok, az kazanandan az... Adaleti sağlamak istiyorsanız vergi sisteminizi bu esasa dayandırmak zorundasınız. AKP döneminde sermaye geliri elde edenler adaletli bir biçimde vergilendirilmediği için servetin yüzde 60'ı, nüfusun yüzde 1'inde. Servete duyarlı bir vergileme sistemine bu ülke acil ihtiyaç duyuyor ve biz bunu hayata geçireceğiz. ÖTV ve KDV'nin toplam vergi sistemi içindeki payını düşüreceğiz, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vergilerin payını artıracağız."
Kamu kaynaklarının kullanılmasında israfa son vereceklerini iddia eden Temelli, "Cumhurbaşkanlığı bütçesi devasa boyutlara ulaşmış bir bütçedir. Selahattin Bey kusurumuza bakmasın, bu bütçeyi olabildiğince sembolik hale getireceğiz. Zaten kendisi de sarayda yaşamayacağı için mütevazı bir bütçeyle idare edeceğini düşünüyoruz." dedi.
Sezai Temelli, 3 programın 416 milyar lira bütçe maliyeti olduğu ve programlar kapsamında 5 yılda 5 milyonu aşkın kişiye istihdam yaratılacağını kaydetti.
KOBİ'lere, çifçilere, esnafa destek verileceğini anlatan Temelli, "Türkiye'nin savunma bütçesi muhakkak olacak ama savaş konsepti içinde bir bütçe ve güvenlikçi politikalar, harcamalar olmamalıdır." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.