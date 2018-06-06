HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Alevi toplumunun beklenti ve talepleri karşılanmadığı sürece Türkiye'de demokrasi sorununun çözülmesi mümkün değil." dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'a gelen Temelli, ilk olarak Kahta ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

HDP'nin demokrasi açısından çok önemli bir konumda olduğunu belirten Temelli, "Biz, seçimden önce de seçimden sonra da Türkiye demokrasisi açısından anahtar partisiyiz. Türkiye demokrasisi kilitlenmiş durumda. Bunun önünü açacak olan parti HDP'dir. Türkiye eğer bu demokrasi kilidini açmak istiyorsa HDP ile beraber hareket etmelidir." diye konuştu.

Temelli, daha sonra HDP Adıyaman milletvekili adayları ile kent merkezindeki Karapınar Mahallesi'nde bulunan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi'ni ziyaret etti.

AA'nın aktardığına göre; Sezai Temelli, "Bugün Türkiye'de demokratikleşme dediğimiz meselede gerçekten samimi adım atılacaksa her şeyden önce Alevi toplumuyla birlikte atılacak. Alevi toplumunun beklenti ve talepleri karşılanmadığı sürece Türkiye'de demokrasi sorununun çözülmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER