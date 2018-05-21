Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçimi için adaylar belli oldu. 27. Dönem Milletvekili adayları için partilerin çalışmaları sürüyor. Listeleri YSK'ya bildirmek için bugün son gün. HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin hangi ilden milletvekili adayı olacağı kesinleşti. DHA'nın haberine göre; Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli Van'dan aday gösterilecek.

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