HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü. Geçen 6 Şubat'ta Fethat Encü ve 11 Ocak'ta Leyla Zana'nın milletvekillikleri düşürülmüştü.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER

Daha önce HDP'li vekiller Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca, Leyla Zana ve Fethat Encü'nün milletvekillikleri düşürülmüştü. İstifa eden CHP İstanbul Şafak Pavey'in milletvekilliği de düşürülerek sona erdirilmişti.





MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

HDP'li iki ismin milletvekilliğinin düşürülmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

İşte yeni dağılım:

AK Parti: 316

CHP: 131

HDP: 50

MHP: 36

İYİ Parti: 5

Bağımsız: 1

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