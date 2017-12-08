Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 16'sı tutuklu, 10'u firari 85 sanıklı davanın 15. duruşmasında, dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlileri Bekir Yokuş, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şerif Şimşek ve Şeref Ateş'in tahliye edilmesine karar verildi.

Heyet bu sanıkların tahliyesini, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığı' bilgisinin yer almasına ve tutuklu kaldıkları süreye" göre kararlaştırdı.

Heyet duruşmayı, sıralı yapılmak üzere 29 ve 30 Ocak ile 1 ve 2 Şubat 2018 tarihlerine erteledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgiye göre; Eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ile eski albay Ali Öz’ün de aralarında bulunduğu 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.