Son dakika gelen bilgiye göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kilis Ve Hatay Bölgelerinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargâhlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sınır hattında açıklamalarda bulundu.

Akar, "Afrin Harekatı başarılı bir şekilde sürüyor. Siviller konusunda her türlü hassasiyet gösteriliyor. Tüm faaliyetler silahlı çatışma hukukuna uygun" dedi.

Hulusi Akar sınır hattında incelemelerde bulunurken Afrin'den son dakika bilgisi geldi. TSK ve ÖSO'nun Afrin'in Yukarı Hacıkanlı köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği bildirildi.

AKAR VE KOMUTANLAR SURİYE SINIRINDA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kilis ve Hatay üzerinde helikopterle dolaşıp, harekatın son durumuna ilişkin bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.

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