FETÖ'nün 'Mülkiye Yapılanması Davası'nda İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanık hakkında mütalaa verildi.

DHA'nın aktardığına göre, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti.

3 sanığın beraatinin istendiği mütalaada, aralarında Mutlu'nun da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

ÇAPKIN'IN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmaya 7'si tutuklu sanık ile aralarında Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 7 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, İstanbul eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna dair yeterli delil elde edilemediği, ancak sanığın dosya kapsamında bulunan delillerden eylemlerinin bütün olarak örgüte bilerek yardım etme kapsamında kaldığı belirtildi. Hüseyin Çapkın'ın eylemlerinin "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçunu oluşturduğunu öne süren savcı, Çapkın'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, yine sanıklar eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir hakkında "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti.

VALİ MUTLU'NUN ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK SUÇUNDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı mütalaasında, dosya kapsamı, tanık beyanları, dosyada bulunan tespitler ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun FETÖ /PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisi içinde yer aldığı ve bu haliyle silahlı terör örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığını belirtti. Suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman gibi gerekçelerle sanık Hüseyin Avni Mutlu'nun "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yılan 15 yıla kadar hapsini istendi.

6 SANIĞIN DA 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada sanıklardan eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yine 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN TÜM SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Savcı mütalaasında, tüm sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişse de bu sanıkların bu suçların yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verilmesini istedi.

7 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Savcı, sanıklar Yusuf Yavaşcan, Osman Tunç, Nurullah Çakır, Necmettin Kalkan, Mürteza Balcı, Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Şahin'in "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçunun da yasal unsurlarının olayda oluşmadığı tüm dosya kapsamında belirterek, sanıkların bu suçtan ayrı ayrı beraatine karara verilmesini talep etti.

3 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarının talep edildiği ifade edilen mütalaada sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduklarına ya da örgüt üyesi olmadan bu durumu bilerek bu örgüte yardım ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeter delil elde edilemediğinin anlaşıldığından bu sanıkların da ayrı ayrı beraatleri talep edildi.

Mütalaada soruşturma aşamasında el konulan suç teşkil etmeyen eşyalar ile sanıklara ait dijital materyallerin sanıklara iadesine karar verilmesi de istendi.

7 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Mütalaada, sanıklar Erdal Çakır, Fatih Şahin, Nurullah Çakır, Yusuf Yavaşcan, Mürteza Balcı, Necmettin Kalkan ve Hüseyin Avni Mutlu'nun haklarında hükmedilmesi muhtemel ceza miktarı ve mevcut delil durumunun da dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

ÇAPKIN EV HAPSİ İLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada, taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Çapkın ve Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmesini istemiş ve Hüseyin Çapkın ev hapsi ile tahliye edilmişti.

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da arasında bulunduğu 7 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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