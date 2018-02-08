FETÖ'nün 'Mülkiye Yapılanması Davası'nda İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanık hakkında mütalaa verildi.
DHA'nın aktardığına göre, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti.
3 sanığın beraatinin istendiği mütalaada, aralarında Mutlu'nun da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.
ÇAPKIN'IN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmaya 7'si tutuklu sanık ile aralarında Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 7 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, İstanbul eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna dair yeterli delil elde edilemediği, ancak sanığın dosya kapsamında bulunan delillerden eylemlerinin bütün olarak örgüte bilerek yardım etme kapsamında kaldığı belirtildi. Hüseyin Çapkın'ın eylemlerinin "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçunu oluşturduğunu öne süren savcı, Çapkın'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, yine sanıklar eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir hakkında "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti.
VALİ MUTLU'NUN ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK SUÇUNDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcı mütalaasında, dosya kapsamı, tanık beyanları, dosyada bulunan tespitler ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun FETÖ /PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisi içinde yer aldığı ve bu haliyle silahlı terör örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığını belirtti. Suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman gibi gerekçelerle sanık Hüseyin Avni Mutlu'nun "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yılan 15 yıla kadar hapsini istendi.
6 SANIĞIN DA 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mütalaada sanıklardan eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yine 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN TÜM SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ İSTENDİ
Savcı mütalaasında, tüm sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişse de bu sanıkların bu suçların yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verilmesini istedi.
7 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ
Savcı, sanıklar Yusuf Yavaşcan, Osman Tunç, Nurullah Çakır, Necmettin Kalkan, Mürteza Balcı, Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Şahin'in "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçunun da yasal unsurlarının olayda oluşmadığı tüm dosya kapsamında belirterek, sanıkların bu suçtan ayrı ayrı beraatine karara verilmesini talep etti.
3 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ İSTENDİ
Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarının talep edildiği ifade edilen mütalaada sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduklarına ya da örgüt üyesi olmadan bu durumu bilerek bu örgüte yardım ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeter delil elde edilemediğinin anlaşıldığından bu sanıkların da ayrı ayrı beraatleri talep edildi.
Mütalaada soruşturma aşamasında el konulan suç teşkil etmeyen eşyalar ile sanıklara ait dijital materyallerin sanıklara iadesine karar verilmesi de istendi.
7 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTENDİ
Mütalaada, sanıklar Erdal Çakır, Fatih Şahin, Nurullah Çakır, Yusuf Yavaşcan, Mürteza Balcı, Necmettin Kalkan ve Hüseyin Avni Mutlu'nun haklarında hükmedilmesi muhtemel ceza miktarı ve mevcut delil durumunun da dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.
ÇAPKIN EV HAPSİ İLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada, taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Çapkın ve Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmesini istemiş ve Hüseyin Çapkın ev hapsi ile tahliye edilmişti.
İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da arasında bulunduğu 7 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.