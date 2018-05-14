'İBB'yi işgal' davasında istenen cezalar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 14 kişinin şehit olduğu 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin tutuklu yargılanan 52 sanık için, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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