Trabzonspor'da teknik ekip ile izleme komitesinde görev alma konusunda yönetimle görüşmelerini sürdüren eski futbolcu Ibrahima Yattara, Cumhurbaşkanlığı ile 27'nci dönem milletvekili seçimleri ile ilgili konuştu.

Futbol yaşantısını noktalamasının ardından Türkiye'de kalan, aynı zamanda Türk vatandaşlığı da bulunan ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ile 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde de oy kullanan Trabzonspor'un eski futbolcusu Ibrahima Yattara, geride kalan seçim ve yeni dönemde Trabzonspor'da görev alma noktasındaki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.



DHA'nın haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde oy kullandığını ve Türkiye'ye geldiğinden bugüne Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden Ibrahima Yattara, "Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Reis'in tarafındayım. Oyumu da Reis tarafında kullandım ve kazandığı için çok mutlu oldum. Türkiye büyük bir ülke ve inşallah daha da büyümeye devam edecek" dedi.