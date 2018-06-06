İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınında soruları yanıtlıyor.

Kandil ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil.Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. İçeride teröristlerin sığınakları ortadan kaldırıldı. 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil. Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir." dedi.

Soylu, "FETÖ'de şunu bilmenizi isterim cezaevi ve dışarısı dahil hala yapmamız gereken çok şey var ve üzerine acımasız bir şekilde gitmeliyiz. İş adamlarının sermayelerine çöktüler." diye konuştu.

Soylu, "24 Haziran seçimlerine giderken şunu düşünüyorum, bugün Demirtaş'ı içeriden çıkarmak isteyenler yarın FETÖ'cüleri çıkarmak isteyebilir" dedi.

AF AÇIKLAMASI

Af konusunda açıklamalarda bulunan Soylu, "Gündemimizde af yok. MHP'nin kendi seçim beyannamesinde böyle bir gündem var. Hükümet koalisyonuna daha adım atmış değiliz. Bu seçim sonucunda belli olacak." diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ile ilgili Soylu, "Her dönem bedelli askerlik konuşulur. Terör ile mücadele ediyoruz. Şehit veriyoruz. Binlerce insan arkasında. Bu kararı vermek kolay bir iş değil. Seçim sonrası tekrar oturulur, konuşulur." diye konuştu.

"YETKİSİZ TAŞIMACILIK YAPIYORLAR, VERGİ VERMİYORLAR"

Süleyman Soylu, "Uber, yetkisiz taşımacılıktır. Başka bir belgeyi taksi taşımacılığı olarak kullanmaktır. Kesilen cezalarla... Ubere bugün ceza kesilmeye başlanmadı, 2 yıldır kesiliyor. Kanunumuz açık bir şeyi belirtir, bu tür taşımalarda hiçbir şekilde komisyon alınamaz. Bunlar vergilerini Türkiye'ye de vermiyor. Devlet bunlara devam mı desin? Taksilerimizin konforunun yükselmesi, sikayetlerin ortadan kaldırılması lazım." dedi.

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