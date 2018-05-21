İçişleri Bakanlığı haftalık İç Güvenlik operasyonları bilançosunu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.388 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 768 Terör (PKK/KCK 190, AŞIRI SOL 16, DEAŞ 35, FETÖ/PDY 527), 3.216 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 75 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.059 kişi gözaltına alınmıştır.

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında;

Son 1 haftada yurt içinde toplam 21 (11 ölü, 8 sağ, 2 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

14 Mayıs Pazartesi günü – 3 terörist (2 sağ, 1 teslim)

✓ Elazığ/Kovancılar – 1 (Sağ)

✓ Şırnak/Güçlükonak – 1 (Teslim)

✓ Van/Başkale – 1 (Sağ)

15 Mayıs Salı Günü – 1 Terörist Sağ

✓ Erzincan/Merkez – 1 (Sağ – Tkp/Ml)

16 Mayıs Çarşamba Günü – 2 Terörist Sağ

✓ Antalya/Aksu– 1 (Sağ – El Nusra)

✓ Hatay/Kumlu – 1 (Sağ)

17 Mayıs Perşembe Günü – 6 Terörist (4 Ölü, 1 Teslim, 1 Sağ)

✓ Hakkâri/Yüksekova – 4 (Ölü)

✓ Mardin/Nusaybin – 1 (Teslim)

✓ Hatay/Altınözü – 1 (Sağ - El Nusra)

18 Mayıs Cuma Günü – 5 Terörist Ölü

✓ Tunceli/Ovacık – 5 (Ölü)

19 Mayıs Cumartesi Günü – 1 Terörist Sağ

✓ Gaziantep/Islahiye – 1 (Sağ - El Kaide)

20 Mayıs Pazar Günü – 3 Terörist (2 Ölü, 1 Sağ)

✓ Hakkâri/Şemdinli – 3 (2 Ölü, 1 Sağ)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

- 4 ilde (Şırnak-3, Batman-1, Mardin-1, Diyarbakır-1) 6 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

-13’ü ağır ve uzun namlulu (2 Kanas, 1 Roketatar/Füze, 10 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 17 silah,

- 63 adet El Bombası,

-3.100 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

-326 kg patlayıcı madde,

-7 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 471 şüpheli gözaltına alınmıştır. 65 kg esrar, 5.2 kg eroin, 1.3 kg sentetik kannabinoid, 1.5 kg metamfetamin, 17.223 adet uyuşturucu hap, 821 kök kenevir ve 22 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



ASAYİŞ UYGULAMALARI;

Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, uyuşturucu satan ve aranması olan şahısların yakalanması, ilköğretim çağındaki çocuklar ile ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla; 15 Mayıs 2018 tarihinde ülke genelinde 16 bin 554 personelin katılımıyla “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapılmıştır.

​Uygulama ile 9 bin 220 okul çevresi, 7 bin 453 okul servis aracı, 111 bin 310 şahıs kontrol edilerek 16 bin 114 işyeri denetlenmiştir. Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda; 150 okul servis aracına cezai işlem uygulanmış, 236 aranan şahıs yakalanmış, 95 şahıs ve 92 işyerine idari işlem yapılmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 803 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 413 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

​1.069’u denizlerde olmak üzere toplam 4.564 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 75 organizatör gözaltına alınmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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