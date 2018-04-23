İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik operasyonları kapsamında haftalık bilançoyu açıkladı. Açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.383 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 722 Terör (PKK/KCK 131,AŞIRI SOL 12, DEAŞ 47, FETÖ/PDY 532), 3.525 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 88 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.335 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

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