İçişleri Bakanlığından, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.683 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 771 Terör (PKK/KCK 234, AŞIRI SOL 8, DEAŞ 37, FETÖ/PDY 492), 3.606 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 114 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.491 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

Son 1 haftada yurt içinde toplam 69 (40 ölü, 17 sağ, 12 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

4 Haziran Pazartesi Günü – 9 terörist (3 ölü, 3 teslim, 3 sağ)

Hakkâri/Çukurca – 3 (ölü)

Mardin/Nusaybin – 3 (teslim)

Hatay/Kırıkhan – 3 (sağ)

5 Haziran Salı Günü – 5 terörist (3 ölü, 2 sağ)

Hakkâri/Çukurca – 2 (sağ)

Hakkâri/Şemdinli – 2 (ölü)

Hakkâri/Yüksekova – 1 (ölü)

6 Haziran Çarşamba Günü – 15 terörist (6 ölü, 5 teslim, 4 sağ)

Şırnak – 4 (teslim)

Ağrı/Doğubayazıt – 5 (ölü)

Hakkâri/Şemdinli – 1 (ölü)

Hatay/Kumlu – 1 (teslim)

Hatay/Hassa – 4 (sağ)

7 Haziran Perşembe Günü – 12 terörist (3 ölü, 1 teslim, 8 sağ)

Kilis/Merkez – 7 (sağ)

Diyarbakır/Hani – 2 (ölü)

Siirt/Eruh – 2 terörist (1 ölü, 1 sağ)

Şırnak/Silopi – 1 (teslim)

8 Haziran Cuma Günü – 15 terörist ölü

Şırnak/Bestler Dereler / Kaval Dağı – 14 (ölü)

Siirt/Eruh – 1 (ölü)

9 Haziran Cumartesi Günü – 2 terörist ölü

Hakkâri/Yüksekova – 2 (ölü)

10 Haziran Pazar Günü – 9 terörist (6 ölü, 3 teslim)

Şırnak – 3 (teslim)

Şırnak/Bestler Dereler / Kaval Dağı – 5 (ölü)

Diyarbakır/Lice – 1 (ölü)

11 Haziran Pazartesi Günü – 2 terörist ölü

Şırnak/Bestler Dereler / Kaval Dağı – 2 (ölü)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

3 ilde (Bitlis-4, Diyarbakır-5, Van-3) 12 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

21’i ağır ve uzun namlulu (7 M-16, 1 Makineli Tüfek, 2 Roket/Havan/Füze, 1 Kanas, 10 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 24 silah,

26 adet El Bombası,

4.320 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

8 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.681 OPERASYONDA;

228 kg Esrar,

209 kg Eroin,

3,06 kg Sentetik Kannabinoid,

0,65 kg Metamfetamin,

142.974 adet Ectasy,

421 adet Captagon,

1.122 adet Sentetik ecza,

75.014 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

835.311 paket Kaçak Sigara,

98.504 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.606 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 359 şüpheli gözaltına alınmıştır. 44,4 kg esrar, 6 kg eroin, 0,03 kg kokain, 3,5 kg sentetik kannabinoid, 0,6 kg metamfetamin, 11.387 adet ecstasy, 417 adet captagon, 479 adet sentetik ecza, 380 kök kenevir ve 23 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMALARI;

Parklarda; vatandaşlarımızın dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, çocuklarımızın arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip yakalanması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde 6 Haziran’da 9 bin 461 personelin katılımıyla “TÜRKİYE HUZURLU PARKLAR UYGULAMASI” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 49 bin 891 şahıs, 4 bin 928 araç ve 1.054 umuma açık yer kontrol edilmiş, 252 şahıs ve 23 araca adli ve idari işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 51 bin 29 TL para cezası uygulanmıştır.

Kamu düzen ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, suç işleme niyetindeki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 9 Haziran’da 14 bin 972 personelin katılımıyla “KUMAR VE TOMBALA UYGULAMASI” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 11 bin 869 umuma açık işyeri ve dernek ile 161 bin 21 şahıs kontrol edilmiş, 81 umuma açık işyeri ve dernek ile 502 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 206 bin 311 TL para cezası uygulanmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 624 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 306 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

638’i denizlerde olmak üzere toplam 4.191 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 114 organizatör gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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