İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp Eylül vakası ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum’da kaybolan Seda Nur Çelik bulunmuş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır." denildi.





Bakanlığın açıklamasının devamı şöyle;

Ağrı’da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya’da kaybolan Y.Ş.’nin bulunması için İçişleri Bakanlığı’nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

5 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın çiftçi babası İbrahim Yağlıkara'nın, olayla ilgili tutuklanan komşusu U.K. ile en son kızının kaybolduğu gün telefonda görüştüğü belirlenmişti. Şüphelinin, kendisine zirai sulama işini vermeyen Eylül'ün babasına, bunun nedenini sorduğu öğrenilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan U.K.'nin otomobiline el konulmuş, jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlenmişti.