Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde birlikte olduklarını öne süren Meltem Ö.'yü darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Vali Çiftçi hakkında, 15 Eylül 2017'de müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı ve davaların devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın sonucuna göre, gerekli idari işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan ÇİFTÇİ hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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