İçişleri Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, son bir haftada aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer, sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran ve sözde güç sorumlusu İnan Ağyol’un da aralarında bulunduğu 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 449 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.022 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 915 terör (PKK/KCK 335, AŞIRI SOL 35, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 518), 3.614 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 84 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.613 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtına yönelik harekat başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şahıs ile protesto eylemlerine katılan 124 şahıs gözaltına alınmıştır.

MAVİ LİSTEDE ARANAN TERÖSİT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında;

​son 1 haftada yurt içinde aralarında terör arananlar mavi listede aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu sözde Amed eyalet sorumlusu Eylül Ergani (k) Murat Üçer, sözde bölge sorumlusu Botan (k) Veli Taşkıran ve sözde güç sorumlusu Bager Tufan (k) İnan Ağyol’un da aralarında bulunduğu toplam 15 (5 ölü, 7 sağ, 3 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 2.707 OPERASYON

Piyasa değeri 28.829.822 TL olan; 559 kg Esrar, 503 kg Eroin, 12,5 kg Kokain, 4,5 kg Sentetik Kannabinoid maddesi, 16,22 kg Metamfetamin, 9,15 kg Afyon sakızı, 49.866 adet Uyuşturucu Hap, 7 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 2.764.614 TL olan; 375 bin 302 adet Kaçak Sigara, 27.500 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.614 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 450 şüpheli gözaltına alınmıştır. 40 kg esrar, 12,5 kg eroin, 4.375 adet uyuşturucu hap, 3,3 kg sentetik Kannabinoid, 6,5 kg Metamfetamin, 37 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 934 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 260 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

​493’ü denizlerde olmak üzere toplam 2.932 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 84 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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