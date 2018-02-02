İDO, İstanbul’da etkili olan hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İHA'nın haberine göre, iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri, İDO’nun internet sitesinde açıklandı. Sitede üzerinden yapılan açıklamada 03-02-2018’de sabah 09.30 Bandırma - Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü iptal edildiği duyuruldu.

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