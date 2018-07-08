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Son dakika: KHK ihraç listesi belli oldu! İşte Resmi Gazete 701 sayılı son KHK...

08.07.2018 - 10:04 | Güncelleme:

Son KHK, ihraç listesi belli oldu! İşte ihraç ve iade edilen personelin tam listesi