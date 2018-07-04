CHP'li Muharrem İnce, "Kampanyam şu; 18 ile 35 yaş arasında 1 milyon 250 bin genç istiyorum partiye. 9 Eylül'e kadar hazırlıklarınızı yapın" dedi.

Muharrem İnce, Erzurum'da partililerle bir araya geldi.

İnce burada yaptığı konuşmada, "9 Eylül günü bir kampanya başlatacağım. 1 yıl sürecek kampanya. CHP'nin 1 milyon 250 bin üyesi var. Kampanyam şu; 18 ile 35 yaş arasında 1 milyon 250 bin genç istiyorum partiye. 9 Eylül'e kadar hazırlıklarınızı yapın. 2019'a kadar yaşı dolacaklar var. Hedef 15 milyon oyu 30 milyon yapmak" dedi.

İnce konuşmasında şunları söyledi:

"Başarının yolu nerede hata yaptım demektir, hatalarını gözden geçirmektir. Adil bir yarış olmadığını biliyorum. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eminim Erdoğan da beni arayacak. Sen kazandın ben kutladım, aynısını senden de beklerim."

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı hükümeti işaret ederek, "Gölge kabine kuracağız. Takip edeceğiz, nefesim ensesinde olacak" dedi.